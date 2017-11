Van Avermaet, Derwael en Meesseman zijn de 3 genomineerden voor de Vlaamse Reus

Op vrijdag 1 december kennen we de laureaat van de Vlaamse Reus 2017.

De nauwelijks 17-jarige Derwael kende haar jaar van de doorbraak en schitterde zowel op het EK als WK. Met een gouden medaille op het EK in april in het Roemeense Cluj-Napoca aan de brug met ongelijke leggers maakte ze meteen indruk. Tijdens het WK in september in het Canadese Montréal, eveneens op de brug met ongelijke leggers, veroverde ze ook de bronzen medaille (zie foto).

Belgian Cat Emma Meesseman schitterde in juni op het EK basketbal in Tsjechië. De 24-jarige West-Vlaamse veroverde toen de bronzen medaille met de Belgian Cats, een eerste medaille ooit voor de Belgische vrouwen.