Vermote krijgt nieuwe impuls bij Dimension Data: "Het plaatje klopt"

"De ploeg werkt samen met Qhubeka, die fietsen verkopen en met dat geld dan weer fietsen uitdelen aan kinderen. Zo hebben ze al 80.000 fietsen weggeschonken aan kinderen uit de streek."

"De slogan is: bicycles change lives en dat is werkelijk zo. De kinderen wonen hier gemiddeld 7 km van school. Dan moeten ze 2 uur te voet gaan, heen en terug. Dat zijn lange dagen. Met de fiets zijn ze sneller thuis, kunnen ze sneller aan hun huiswerk beginnen en zijn ze frisser."

"Zo'n fiets, dat is een ingrijpende verandering in hun leven." Dat mocht Vermote zelf ook ondervinden. "Je moet dat zelf meegemaakt hebben om te weten hoe het voelt. Het is speciaal."

"Ik gaf een fiets aan een jongen van 16. Het was de eerste fiets uit zijn leven. Hij was heel dankbaar. Hij kon al wat rijden en wist er ook veel van. Ze krijgen een opleiding op school. Ze kunnen ook zelf hun stuur of zadel aanpassen, de banden plakken,..."