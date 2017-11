Wiggins: "Ben door hel gegaan en blijf met veel vragen zitten"

"Na het statement van het Britse antidopingbureau UKAD kan ik nu eindelijk de stilte verbreken, reageren op de gebeurtenissen van de voorbije 14 maanden en enkele vragen stellen", gaat Wiggins voort.

'Ik ben blij dat het UKAD bevestigt dat er geen grond is voor de beschuldigingen. Dat is altijd het geval geweest, omdat ik gewoon niks verkeerd gedaan heb. Ik ben tevreden dat dit nu openlijk bevestigd is, maar ik blijf met een aantal vragen zitten over het onderzoek."

"Het is dan ook een understatement dat ik teleurgesteld ben in sommige delen van de verklaring van het UKAD. Ik vraag me af op welke basis dit onderzoek is gestart, wie de bron was, wat deze persoon exact heeft verklaard, waarom het UKAD deze loze beschuldiging serieus heeft genomen en waarom het onderzoek zo lang heeft geduurd. En ook hoe veel belastinggeld hieraan is besteed."