Brits antidopingagentschap zet onderzoek naar Team Sky stop

Team Sky lag onder vuur nadat uit een parlementair onderzoek naar mogelijk dopinggebruik bij de ploeg en bij de Britse wielerbond de levering van een niet nader verklaard pakket medicijnen naar voren was gekomen. In het Critérium du Dauphiné van 2011 werd dat pakketje op verzoek van teamarts Richard Freeman bezorgd bij Bradley Wiggins.

Teammanager Dave Brailsford was onduidelijk over de inhoud van het pakket en verklaarde uiteindelijk zonder schriftelijk bewijs dat het om een niet verboden product (fluimucil) ging.



Het Britse antidopingbureau UKAD verklaarde nu dat het niet in staat is gebleken de inhoud van het pakket te bevestigen of te weerleggen. "Er is simpelweg een gebrek aan bewijs", zegt de antidopinginstantie.