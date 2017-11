Napolitano: "Ik hang m'n fiets aan de haak"

Napolitano maakte het nieuws zelf bekend op zijn sociale media. "Dit is een bericht voor al mijn fans die mij tot op vandaag altijd gesteund hebben. Ik moet jullie melden dat 2017 mijn laatste seizoen als profrenner was", klinkt het bij Napolitano.

"Na 14 jaar en 51 overwinningen, waarvan een rit in de Giro (in 2007, red.) hang ik m'n fiets aan de haak. Ik heb meegedaan aan de drie grote rondes, waar ik steeds competitief was, en de klassiekers die me lagen zoals Parijs-Roubaix en Gent-Wevelgem."



"Ik ben trots op wat ik gepresteerd heb. Ik wil mijn familie bedanken en iedereen die dicht bij mij was tijdens overwinningen, maar ook tijdens mindere momenten."

Napolitano reed in z'n carrière achtereenvolgens voor LPR, Lampre, Katjoesja, Acqua&Sapone en Wanty-Groupe Gobert. Over het leven na z'n profcarrière heeft hij nog niet nagedacht. "Ik weet nog niet wat ik ga doen. Maar ik zal nu zeker tijd vrij maken voor mijn familie. Dat heb ik de voorbije jaren te weinig kunnen doen."