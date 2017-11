Forensisch expert moet duidelijkheid scheppen in zaak van ozondokter

Voor Pascal Nelissen Grade, een van de twee advocaten van de dokter, komt de beslissing van de rechtbank als een verrassing.

"De rechtbank twijfelt wat mag en niet mag. De expert moet oordelen of de behandeling wettelijk geldig is, zoals wij gepleit hebben. In de 4 jaar van het onderzoek hebben wij duidelijk aangegeven wat onze cliënt per sporter gedaan heeft."

"Ik zeg niet dat het onderzoek niet goed gevoerd is, maar er is wel voldoende informatie beschikbaar om tot een oordeel te komen. Of ozontherapie toegelaten is bij sporters is na vandaag nog steeds niet duidelijk", zegt Nelissen Grade.

De hamvraag is of de toediening van ozon in de bloedbaan, de intravasculaire methode, al dan niet toegestaan is. "Het hangt af van de interpretatie van de wet of dat kan en mag", zegt Nelissen Grade.