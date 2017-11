Cancellara wil boek van Gaimon uit de rekken en eist excuses

In zijn autobiografie Draft Animals beweert Gaimon dat Cancellara in 2008, bij zijn overwinning in Milaan-San Remo, en in 2010, bij zijn overwinningen in Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen, een motortje in zijn fiets had zitten.

De Zwitser, die intussen ook met pensioen is, heeft via zijn advocaten nu voor het eerst gereageerd op dat boek bij Blick. Cancellara is niet gelukkig met de publicatie en eist dat de uitgeverij het boek uit de handel neemt. Hij wil ook excuses van Gaimon.

Eerder kreeg Cancellara ook al de steun van zijn toenmalige mecanicien.