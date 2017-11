Mecanicien: "Een motortje in fiets Cancellara? Dat is onmogelijk"

Zat er nu een motortje in de fiets van Fabian Cancellara tijdens de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix van 2010? Door de biografie van ex-prof Phil Gaimon is het thema weer levendiger dan ooit.

"In 2010 was ik als mecanicien van Cancellara's ploeg Saxo Bank aanwezig in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix", vertelt Rune Kristensen (tegenwoordig mecanicien bij Quick-Step) aan de Deense krant Ekstra Bladet.

"Samen met Cancellara's mecanicien Roger Theel heb ik toen alle fietsen van Saxo Bank gemonteerd voor de voorjaarsklassiekers."

"Als er een motortje in de fiets van Cancellara zat, zou ik dat ontdekt hebben. Fabians fietsen werden behandeld zoals alle andere fietsen. Dus is het onmogelijk dat er iets in verborgen zat."