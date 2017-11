UCI schakelt Péraud in in strijd tegen mechanische doping

Jean-Christophe Péraud zette eind 2016 een punt achter zijn succesvolle wielercarrière. De Fransman scheerde hoge toppen in het mountainbiken (olympisch zilver in 2008), maar maakte ook indruk met een tweede plaats in de Tour de France in 2014.

Nu zijn fiets aan de haak hangt, wil Péraud iets aanvangen met zijn ingenieursdiploma. De UCI schakelt de Fransman in in de strijd tegen mechanische doping. UCI-voorzitter David Lappartient had al aangekondigd dat hij de strijd zou opvoeren.

"Door zijn academische achtergrond, zijn professionele carrière en zijn ervaring als topatleet, is hij de ideale kandidaat", zei Lappartient. "Dit is prioritair, want de geloofwaardigheid van de sport hangt eraan vast."

Ex-prof Phil Gaimon beschuldigde Fabian Cancellara gisteren nog van mechanische doping. De UCI heeft een onderzoek geopend.