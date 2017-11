Flanders Classics verhuist Scheldeprijs naar Terneuzen: "Godsgeschenk"

"We waren al langer op zoek naar een groot sportevenement. De intentie is om het drie jaar te doen, maar we hebben duidelijk afgesproken om eerst dit jaar te organiseren."

Ook de provincie Zeeland is tevreden met de komst van de Scheldeprijs. "Men is in België altijd bezig met het verleggen van de koersen en je ziet dan dat er veel Vlaamse elementen in het parcours zitten. Nu wilde de organisatie graag wind toevoegen", zegt Jo-Annes de Bat, gedeputeerde voor o.a. sport in de provincie Zeeland.

"Er is veel aandacht voor de voorjaarsklassiekers. Iedereen in Vlaanderen gaat erheen. Dat hebben wij dus straks ook met de Scheldeprijs."