Mobiele seingevers verantwoordelijk voor val Baloise Belgium Tour: "Eerlijke uitspraak"

Over het ongeluk zegt Van den Broecke het volgende. "We hoorden op de wedstrijdradio dat we de renners konden voorbijsteken en dat er plaats genoeg was."

"“Komaan seingevers, allemaal naar voren. Het is nu het moment”, klonk het op de wedstrijdradio. We vertrouwden op die info. Bovendien is het wegennetwerk in de Ardennen ook anders dan in Vlaanderen. De berm is er anders, naast de weg vloeit er soms water. Het was een enorme samenloop van omstandigheden."