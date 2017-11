UCI onderzoekt beschuldigingen van motortje bij Cancellara

"Die klootzak (Cancellara) had waarschijnlijk een motortje in zijn fiets", staat er te lezen in de biografie van de Amerikaanse ex-profrenner Phil Gaimon. "Ik hoorde van zijn ploegmaten dat Cancellara's fiets op bepaalde momenten niet bij de andere fietsen mocht staan. En hij had zijn eigen mecanicien bij zich."

Openlijke beschuldigingen aan het adres van Fabian Cancellara die ook de Internationale Wielerunie (UCI) bereikt hebben. "We zullen de zaak onderzoeken", zegt UCI-baas David Lappartient aan Cyclingnews. "We willen weten wat hier precies achter zit."

"Natuurlijk heb ik vroeger net als iedereen de geruchten gehoord over een motortje. Maar nu willen we echt weten hoe de vork in de steel zit."