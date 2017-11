Flandrien Van Avermaet: "Niet vanzelfsprekend om hier opnieuw te staan"

Sanne Cant kroonde zich als eerste veldrijdster tot Flandrienne en daar was de wereldkampioene in het veld uiteraard heel blij mee. "Dit is een hele eer voor mij. Ik had niet verwacht Jolien D'Hoore te kunnen kloppen. Dat doet heel veel deugd."

"Het is heel hard gegaan de voorbije jaren met het vrouwenwielrennen in België, maar er is nog altijd groeimarge. We hebben hier drie wereldkampioenen in verschillende disciplines. Dat is straf en zal misschien nooit meer voorvallen", zei de wereldkampioene, die nog altijd geniet van haar titel in Luxemburg.

"De laatste ronde was er één op de limiet en dan hangt het af van kleine dingen. Ik was net iets frisser dan Vos en reed een heel straffe laatste ronde. Ik zie de beelden nog vaak terug en elke keer opnieuw krijg ik kippenvel."

"Dat Vos vol voor de wereldtitel gaat in eigen land, is niet erg. Ze is meteen topfavoriete, maar ze zal er mij wel moeten afrijden."