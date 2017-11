Wielerbelofte Bjarne Vanacker (20) onverwacht overleden

Bjarne Vanacker werd deze morgen dood aangetroffen in zijn bed, meldt Focus WTV. De doodsoorzaak is niet bekend, maar volgens ploegmanager Michel Pollentier zijn er bij de testen nooit problemen aan de oppervlakte gekomen.

"Ik ben hier echt niet goed van", zegt Pollentier. "Vanacker was nog maar twee jaar bij ons in de ploeg, een beloftevolle renner. Het overlijden van Bjarne komt heel hard aan. We overleggen vanavond wat we kunnen doen om zijn ploegmakkers op te vangen na dit zware verlies."

Vanacker won vorig jaar in het West-Vlaamse Pittem zijn eerste wedstrijd als eerstejaarsbelofte. Maar vooral dit seizoen maakte hij indruk met een 15e plek in de Ronde van Lombardije voor beloften en een vierde plaats in de Tour de Piemonte.