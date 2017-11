Van Impe (71) na hartaanval: "Ik voelde mezelf uitdoven"

"Ik voel me nu goed, maar op 21 juli zag ik er 's ochtends waarschijnlijk ook goed uit. Als je je goed voelt, hoef je toch niet naar de dokter? Maar nu weet ik dat je beter twee tot drie keer per jaar naar de dokter gaat voor een controle."

"Ik lag gewoon in mijn zetel om naar een bergetappe in de Tour te kijken. Na een halfuur werd ik onwel. Mijn vrouw wou naar de dokter bellen, maar ik wou wachten tot de finish. Tot ik moest overgeven. Op advies van de dokter zijn we dan naar het ziekenhuis gegaan."

"Ik voelde me slechter en slechter. De dokter zag meteen dat het een hartinfarct was. Hij moest er snel bij zijn, want ik voelde mezelf uitdoven. Ik was zwak, kreeg geen adem en had pijn in mijn borst."