Ex-laureaat André Greipel begint aan zijn nieuwe wielerseizoen in de Tour Down Under. De Duitse spurter van Lotto-Soudal was voor het laatst in 2014 in de WorldTour-rittenkoers, die hij in 2008 en 2010 won. Greipel spurtte al 16 keer naar winst down-under.