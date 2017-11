Cavendish vloert thuisrijder Beppu in Saitama: "Pechjaar geeft me motivatie"

Cavendish kon zo in schoonheid afscheid nemen van een rampjaar. De 32-jarige spurter won wel snel een rit in Abu Dhabi, maar kreeg daarna af te rekenen met klierkoorts. In de Tour mikte hij op revanche, maar hij brak in de 4e rit zijn schouderblad na een duel met Peter Sagan.

Cavendish trad pas vorige week wederop in de 6-daagse van Londen, waar hij aan de zijde van Pete Kennaugh tweede werd, voor Kenny De Ketele en Moreno De Pauw.

"Ik wil dit jaar vergeten, maar haal uit al mijn pech ook motivatie om sterker terug te keren. Als je 11 jaar aan de top staat, weet je dat er ook een slecht jaar kan zijn."

In 2018 is de Tour weer een hoofddoel. Met 30 zeges heeft hij Eddy Merckx (34) in het vizier. "De Tour is de zwaarste koers ter wereld. Het is al lastig om 1 etappe te winnen, dus denken aan 4 zeges is echt niet iets waar ik mee bezig ben."

Cavendish kijkt ook uit naar het voorjaar: "Ik wil de klassiekers heel graag doen, ook Roubaix. Met Dimension Data heb ik die kans. 2 jaar geleden deed ik het al. Het is niet makkelijk om er een mooi resultaat te halen, maar het was leuk."