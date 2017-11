Franklin Six, het neefje van Vandenbroucke, wordt prof bij WB Veranclassic Aqua Protect

In 2017 schreef Six de Handzame Challenge op zijn naam, werd hij tweede op het Belgisch kampioenschap U23 en vijfde in Luik-Bastenaken-Luik U23.

Het was zijn laatste jaar als belofterenner bij AGO-Aqua Service, maar de 20-jarige renner heeft dus een profcontract te pakken gekregen bij WB Veranclassic Aqua Protect.

Hij wordt de 19e renner van de ploeg. Eerder trok het team met de eveneens 20-jarige Julien Mortier nog een andere wielerbelofte aan.