Start Van Aert in Parijs-Roubaix? "We geloven in wildcard"

Wout van Aert oogstte afgelopen seizoen al succes op de weg met overwinningen in de Ronde van Limburg, de Elfstedenronde en de Grand Prix Cerami.

De wereldkampioen in het veldrijden wil op termijn ook schitteren in het Vlaamse voorjaar. "Een van onze hoofddoelen is een wildcard binnenhalen voor Parijs-Roubaix volgend seizoen", vertelde ploegleider Nick Nuyens gisteren op de flanken van de Koppenbergcross.

"Maar zo'n wildcard krijg je niet van vandaag op morgen. Het nadeel is dat we een ProContinentaal team zijn. Maar we zijn er druk mee bezig en ik heb er voorlopig vertrouwen in."