Bogaerts over afhaken An Post: "Ierse bedrijven stellen meteen de Tour of Vuelta als doel"

Wielrennen geraakt alsmaar meer in de lift in Ierland. "Dat is te danken aan goede Ierse renners zoals Daniel Martin, Nicolas Roche, Sam Bennett en Ryan Mullen", zegt Bogaerts.

"Maar toch is het wielrennen nog een onbekende sport in Ierland, in vergelijking met de traditionele Ierse sporten (zoals Gaelic football). De mogelijke investeerders willen daarom heel veel informatie krijgen over het wielrennen."

"De return is ook belangrijk: Ierse bedrijven willen waar voor hun sponsorgeld. Tijdens gesprekken beginnen de Ierse bedrijven meteen over een deelname aan een grote ronde. Maar dat kost natuurlijk heel veel geld."

Nochtans slaagde de Ierse ploeg Aqua Blue (foto) er in haar eerste seizoen wel in om meteen te starten in de Vuelta. "In het begin van het seizoen was dat een onrealistische doelstelling voor Aqua Blue. Misschien is het allemaal een beetje te snel gegaan voor die ploeg."