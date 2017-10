An Post verdwijnt (tijdelijk) uit peloton: "Schuld van brexit en situatie in Catalonië"

Teammanagers Sean Kelly en Kurt Bogaerts zijn er niet in geslaagd een nieuwe hoofdsponsor aan te trekken. "Als ploeg hebben we een sterke band met Spanje en het Verenigd Koninkrijk. De gevolgen van de brexit en de politieke spanningen in Catalonië hebben een impact gehad op de beslissingen van geïnteresseerde partijen."

"Toch kijken we met veel enthousiasme uit naar 2019. We willen graag een stapje hoger zetten en een procontinentale ploeg worden. Ons doel is nu om een samenwerking op touw te zetten met een passende sponsor."

"In juli 2018 moet die deal rond zijn zodat we in 2019 terug kunnen keren in het internationale wielerpeloton met een mooie selectie van getalenteerde renners", klinkt het tot slot.

Bij An Post rijdt met Massimo Vanderaerden ook één Belg. Niko Eeckhout, die zelf vijf jaar voor de Ierse ploeg reed, is er ploegleider.