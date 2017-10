Reeks van Hansen eindigt wellicht op 20 grote rondes: "Het is tijd voor iets anders"

Adam Hansen begint in 2018 aan zijn 8e seizoen bij Lotto. Adam Hansen begint in 2018 aan zijn 8e seizoen bij Lotto.

De Ronde van Spanje was de 19e grote ronde die Adam Hansen kon uitrijden. Maar in 2018 is de Australiër van plan het over een andere boeg te gooien. "Ik denk dat ik de Tour zal overslaan. Of ik doe de Tour maar niet de Vuelta. Het is tijd voor iets anders."