Froome klopt Uran en Barguil in Shanghai Criterium

In het Verre Oosten moesten de Tour-helden het spektakel verzorgen. Met Kittel, Kwiatkowski, Froome, Uran, Barguil, Contador, Boasson Hagen, Van Avermaet, Theuns en Van Asbroeck stond er mooi volk aan de start in China.

Vooral Contador toonde zich strijdlustig in zijn laatste optreden ooit als profrenner. "El Pistolero" schoot meerdere vuurpijlen af. Ook Van Avermaet en Theuns (foto) reden zich in het criterium van 60 km in de kijker, aan de zijde van de Duitser Fröhlinger.

Een leiderskwartet mocht voor de zege sprinten: Uran, Barguil, Contador en Froome. En het was de Brit die zijn vuist balde. Uran werd net als in de Tour 2e, bolletjestrui Barguil eindigde 3e. Volgende week zaterdag mag Froome die zege proberen over te doen in het Saitama Criterium, in Japan.