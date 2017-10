Beste Belgische vrouwenploeg Lensworld-Kuota houdt het voor bekeken

Lensworld-Kuota sluit het jaar af als beste Belgische wielerploeg in de WorldTour voor vrouwen, maar dat is ook meteen het einde van de ploeg. Hoofdsponsor Lensworld werd onlangs overgenomen door een ander bedrijf en dat heeft laten weten dat het de sponsoring stopzet.

"Zonder Lensworld als hoofdsponsor lukt het niet om op een professionele manier verder te werken", zegt manager Heidi Van de Vijver. "Ook al is er nog goede hoop voor een oplossing, de té korte tijd is het obstakel om een nieuwe hoofdsponsor te vinden en ik kan de rensters niet vragen om te wachten tot het allerlaatste moment. Zeer spijtig, want voor 2018 hadden wij een zeer mooie en sterke ploeg."