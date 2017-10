14 maanden na zware crash in Rio laat Nibali metalen plaatje verwijderen

Vincenzo Nibali reed vorig jaar op kop in de olympische wegrit, totdat hij in de finale onderuitging in een afdaling. Ook zijn vluchtgezel Sergio Henao smakte toen tegen de grond.

Nibali brak zijn sleutelbeen op twee plaatsen en liet vandaag het metalen plaatje verwijderen uit zijn linkersleutelbeen. "Nibali moet nu 8 tot 10 dagen rusten, zodat de chirurgische wonde perfect kan genezen", zegt Carlo Guardascione, de ploegdokter van Bahrain-Merida.

Met het metalen plaatje in zijn lichaam schreef Nibali dit seizoen de Ronde van Lombardije en de Ronde van Kroatië op zijn naam. De 32-jarige Italiaan werd daarnaast 2e in de Vuelta en 3e in de Giro. In beide grote rondes won hij ook een etappe.