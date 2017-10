De zware erfenis van Kittel en co: Quick-Step ziet veel zeges vertrekken

Quick-Step Floors lijkt met Fernando Gaviria en de brede klassieke kern voldoende gewapend om het vertrek van Marcel Kittel en Matteo Trentin op te vangen. Julian Alaphilippe zal de Waalse klassiekers voor zijn rekening nemen, maar wie neemt de fakkel van Daniel Martin in de rittenkoersen over?

"Hij viel niet op, maar eindigde wel onder meer 3e in Catalonië, stond op het podium van de Dauphiné en werd 6e in de Tour ondanks die zware val. Maar we zijn Dan kwijt en dat heeft met ons budget te maken", legt Lefevere uit.

"In het rondewerk hebben we Bob Jungels stilaan op niveau gebracht. Iedereen weet dat hij de coming man is, maar we hebben er tijd voor genomen. Ik denk dat we hem voor de leeuwen zullen gooien in de Tour."