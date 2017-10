BMC slankt kern af tot 24 renners, onder wie 5 Belgen

Wielerploeg BMC had dit jaar nog 29 renners in dienst, volgend jaar zijn dat er maar 24 meer. "Dat hangt samen met onze wedstrijdkalender en het feit dat er in bepaalde wedstrijden minder renners mogen starten", legt manager Jim Ochowicz uit in een persbericht.

De UCI besliste onlangs immers om in de grote rondes nog maar 8 renners te laten starten per ploeg, in plaats van 9. In andere wedstrijden worden dat er 7 in plaats van 8.

"We nemen afscheid van een aantal renners die naar een andere ploeg trekken of die stoppen met koersen", aldus Ochowicz. "Ik wil hen bedanken en wens hen het allerbeste toe."

Een van die vertrekkers is Ben Hermans. Onze landgenoot verhuist naar Israel Cycling Academy. Jürgen Roelandts is dan weer een van de nieuwkomers, hij wordt bij BMC ploegmaat van Greg Van Avermaet, Dylan Teuns, Loïc Vliegen en Nathan Van Hooydonck.