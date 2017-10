Vasseur moet een nieuwe wind doen waaien bij Cofidis

Vasseur, ingenieur van opleiding, stopte eind 2007 als wielrenner. Hij won in zijn carrière 2 ritten in de Tour de France.

Na zijn carrière als renner was hij voorzitter van de Internationale Wielrennersfederatie (CPA) en heeft hij gewerkt voor Amaury Sport Organisation (ASO), de organisatie achter de Tour, en verschillende media.

Vanaf volgend seizoen is hij de nieuwe algemeen manager van Cofidis. Dat liet de Franse procontinentale formatie vandaag weten. "Het werd dringend tijd om de ploeg wat nieuw leven in te blazen", klinkt het in een persbericht.

"Om op het hoogste niveau aan de bak te komen, zijn onbetwistbare resultaten nodig. Dat was helaas niet meer het geval de voorbije jaren. Vandaar onze keuze voor Vasseur. We hopen dat hij voor nieuwe impulsen kan zorgen."

In 2018 staan de Belgen Dimitri Claeys, Bert Van Lerberghe, Michael Van Staeyen en Kenneth Vanbilsen naast kopman Nacer Bouhanni op de loonlijst van Cofidis