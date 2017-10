Riblon (36) vindt geen nieuwe ploeg en houdt de wielersport voor bekeken

Christophe Riblon reed zijn hele carrière bij AG2R. Hij debuteerde in 2005 voor de Franse WorldTour-formatie en won in 2010 (Ax 3 Domaines) en 2013 (Alpe d'Huez) telkens een lastige bergrit in de Ronde van Frankrijk. In 2013 kreeg hij ook de Superstrijdlust.

"Toen het management van AG2R me in juni zei dat mijn contract niet verlengd zou worden, wist ik eigenlijk al dat het over en uit was. Ik heb nog geprobeerd om een nieuwe ploeg te vinden, maar verder dan wat contact hier en daar ging het nooit."

"Ik heb Vincent Lavenu (de manager van AG2R, red) nog gevraagd om zijn beslissing te herzien, maar hij vertelde me dat er geen ruimte meer was voor mij. Ik accepteer deze beslissing en begrijp het ook volledig. Het is tijd om te stoppen."