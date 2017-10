Bondsvoorzitter over voorstel UCI-baas: "Celstraffen vind ik te verregaand"

Ik denk dat idee van celstraffen moeilijk realiseerbaar is. Ik zie ons niet meteen de rechtspraak in alle landen veranderen.

"Cookson nam meer afstand, soms zelfs iets te veel. Lappartient staat heel dicht bij de koers. Hij zal alles van dichtbij opvolgen."

Lappartient kondigde al aan de strijd te willen aangaan met de corticoïden in het peloton. Renners die het product nemen, zouden een tijdje niet meer mogen koersen. "Als dat de gezondheid van de renners ten goede komt, kun je daar niet tegen zijn. Maar ik ben wel voorzichtig, want het moet ook juridisch goed in elkaar zitten."

Om diezelfde reden is Van Damme schroomvallig als het over gevangenisstraffen voor renners gaat, een ander voorstel van Lappartient. "Ik denk dat het moeilijk realiseerbaar is. Ik zie ons niet meteen de rechtspraak in alle landen veranderen."

"Ik vind zelf dat er heel streng bestraft moet worden, met een schorsing en een geldboete. Maar een celstraf vind ik te verregaand."