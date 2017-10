"Tegen 2020 moet Lotto-Soudal tot de top 5 behoren"

Vandegoor: "Het leven gaat voort, ook zonder Tom Boonen. Heb je een verschil opgemerkt, Patrick?"

Lefevere: "In de ploeg zelf hebben we niet het idee dat we iemand kwijt zijn. We hadden zijn afscheid voorbereid."

Vandegoor: "En nu komt hij materiaal testen voor de ploeg?"

Lefevere: "We zijn aan het praten. Dat is nog niet rond."

Vandegoor: "Met Philippe Gilbert had u begrepen dat zijn talent niet verdwenen kon zijn."

Lefevere: "Ik heb recht op één vergissing per jaar. Het is fingerspitzengefühl. Met Gilbert kon het bijna niet mislukken. Ik was niet zeker dat hij de Ronde van Vlaanderen zou winnen, wel dat hij erg gemotiveerd zou koersen. Hij wilde iedereen laten weten dat zijn carrière nog niet voorbij was."