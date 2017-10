Nummer 1 Van Avermaet: "Ik denk dat dit mijn beste jaar was"

Greg Van Avermaet werd vorig jaar olympisch kampioen. Dit jaar won hij met Parijs-Roubaix zijn eerste grote klassieker en hij sluit het jaar dus af als nummer 1.

"Ik denk dat dit mijn beste jaar ooit was, zeker in het voorjaar. Ook over mijn najaar ben ik zeer tevreden. Sommigen vonden het misschien iets minder, maar de resultaten zijn er altijd geweest."

"Maar vooral mijn voorjaar was fenomenaal. In de koersen waar ik gestart ben, eindigde ik eerste of tweede. Meer kun je niet verwachten."