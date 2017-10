Lefevere: "Moeten Tour in 15 of maximaal 17 dagen rijden"

Vandegoor: "David Lappartient, de nieuwe UCI-voorzitter, wil renners die cortisonen gebruiken een tijdelijk startverbod opleggen. Vindt u dat een goede maatregel? En worden cortisonen nog vaak gebruikt?"

Lefevere: "Toen ik nog koerste, mocht alles. Nu mag niks meer. Ik zie wel meer blessures en meer hartproblemen, omdat de kleine motoren te snel moeten draaien. Cortisone mag je alleen maar gebruiken als het therapeutisch verantwoord is. Ieder team interpreteert het op zijn manier. Er zijn er die daar misbruik van maken. De Fransen kraaien nu fel, maar tussen de jaren 70 en 2000 hebben zij er het meeste misbruik van gemaakt."

"Bij ons is het heel simpel. Kijk naar Alaphilippe. Hij is op zijn knie gevallen en na een week had hij nog pijn. De volgende stap was een infiltratie en 3 weken geen competitie. Als we hem wel hadden laten koersen, zouden we over competitievervalsing kunnen spreken. Dat hangt van de deontologie in de ploeg af. Wij houden onze renners sowieso 3 weken aan de kant."

"Als je maar één kopman hebt, kan ik me wel voorstellen dat er mensen dingen zouden doen die niet verantwoord zijn. In het voetbal zegt men dat X speelklaar gemaakt is met een inspuiting. Dan hebben ze het niet over vitamines, hé. Dat is een groot cultuurverschil."

De Geyter: "Zelfs tijdens de wedstrijd geven ze injecties."

Vandegoor: "Frustreert jullie dat?"

Lefevere: "Sommige nieuwkomers in ons team vertellen dat andere ploegen dat wel toepassen. Dan moesten ze daar gebleven zijn. Bij ons is het zo en niet anders."