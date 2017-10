Wellens: "Heb er hard voor moeten rijden, maar ben superblij"

De leiderstrui van Tim Wellens werd nooit aangevallen in de slotrit, maar dat betekent niet dat het een rustige dag was voor onze landgenoot. "De finale was redelijk hectisch", reageert hij voor de micro van Renaat Schotte. "Er was nog een valpartij, maar er lag niemand van ons bij. Op het einde was het gewoon veilig naar de streep rijden."

"Voor het 4e jaar op een rij een WorldTour-ronde winnen, daar ben ik heel blij mee. Ik denk dat we als ploeg supersterk gereden hebben. Het is niet omdat het in China was dat het gemakkelijk was om te winnen. Ik heb er hard voor moeten rijden, maar ik ben er superblij mee."

De enige renner die de voorbije jaren meer WorldTour-rittenkoersen wist te winnen, is Chris Froome. "Dat is iets om fier op te zijn", aldus Wellens.