Lefevere: "Sagan zou de rust bij Quick-Step verstoren"

Vandegoor: "Hoe bekijken jullie Team Sky? In het begin was het allemaal wauw. Nu lijkt het nieuwe eraf."

Lefevere: "Ze hebben nog altijd een voorsprong. Met zo'n budget, het dubbele van andere teams, is het niet moeilijk. Kijk naar Anderlecht tegen Paris Saint-Germain. Dan begrijp je het. Een verschil van 1, 2 of 3 miljoen kan je nog dichtfietsen met je kennis. Maar zij beschikken over het dubbele van het budget. En voor zaken zoals communicatie of rollend materieel kunnen ze rekenen op extra steun van Sky."

Vandegoor: "Is dat frustrerend?"

Lefevere: "Het mag een ongelijke strijd blijven. Ik zie er toch niet meer lachende gezichten dan in onze ploeg. Wij zijn een familie, Sky is meer een fabriek. Daar wordt koel gereageerd, bij ons gaat het er menselijker aan toe. Dat valt in de smaak."

De Geyter: "Ik ken de ploeg vooral als makelaar. Veel renners wilden naar Sky. Ze hadden het gevoel dat ze er 20 of 30 procent beter zouden koersen. Op dat idee zijn nu veel renners teruggekomen. Je moet een speciaal figuur zijn om er te functioneren. Alles wordt heel strikt georganiseerd. "Big brother is watching you." Puur sportief zetten ze wel iets op de kaart."