Bakelants: "Ik besef dat ik ontsnapt ben aan het ergste wat er is"

Jan Bakelants is opnieuw thuis na de gruwelijke val en hij deed gewoon zelf de deur open toen we hem opzochten. "Ik had zelf ook niet verwacht dat ik al zou stappen", vertelt hij. "Maar dat is de nieuwe aanpak. Ik moest zo snel mogelijk weer bewegen na de operatie om het herstel te versnellen. Ik mag niet te lang in dezelfde positie blijven liggen of zitten."

"Dat ik kan stappen maakt het allemaal wat draaglijker. In het ziekenhuis heb ik ook al enkele korte sessies gehad met de kinesist. Fietsen? Misschien mag ik wel al een beetje op de rollen rijden, maar ik vind dat niet nodig. Die 10 minuten fietsen zullen voor mijn conditie geen verschil maken. Ik vind het belangrijker om rustig mijn tijd te nemen. Het is tenslotte een delicate blessure."

"Ik had 7 ribben gebroken, 5 links en 2 rechts, en 4 ruggenwervels. Een daarvan was ook verplaatst en dat was gevaarlijk. Die hebben de dokters dus opnieuw vastgezet."

Kan Bakelants al zeggen dat de operatie 100 procent geslaagd is? "Pas over een maand worden er nieuwe scans genomen en dan kunnen de dokters zeggen of die wervel zich opnieuw heeft vastgehecht. De dokters hebben er vertrouwen in, maar ze kunnen natuurlijk geen 100 procent garanties geven. Nu is het eigenlijk hopen dat mijn lichaam het nodige doet. Pas als dat gebeurd is, kan ik beginnen te plannen wanneer ik eventueel weer de oude zou zijn."