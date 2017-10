Wellens: "Zonder ongelukken zou de eindzege binnen moeten zijn"

"Op 5 kilometer van de finish was er nog een zware valpartij. We reden 60 kilometer per uur dus ik was blij dat ik er niet bij was. Ik hoop dat iedereen ongedeerd is."

"Roche reed op het eerste stuk van de slotklim weg. Ik dacht dat het te vroeg was, maar niemand reageerde dus sprong ik naar hem. Ik had de beelden gezien en ik wist dat het een rare aankomst was met die S-bocht. Op 300 meter van de meet ben ik dan weggereden."

Staat Wellens dinsdag als eindwinnaar op het podium? "Morgen is er nog een zware rit, maar we zijn hier met een heel sterke ploeg dus we zouden het moeten kunnen controleren. Ik denk dat Mollema en Roche misschien ook al blij zijn met hun podiumplaats dus ik weet niet of de concurrentie uit die hoek zal komen."

"Als we geen pech hebben, denk ik niet dat er nog veel aan de stand kan veranderen. Vooraf had ik gezegd dat alleen deze rit bepalend zou zijn, maar nu ik die leiderstrui heb, ben ik toch iets voorzichtiger. De eindzege zou alleszins heel mooi zijn. Dit is een belangrijke markt voor de ploeg."