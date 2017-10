Bakelants opnieuw thuis na zware val: "Heel de dag Bumba"

Bakelants brak in de Ronde van Lombardije zeven ribben en twee ruggenwervels toen hij over een vangrail tuimelde in een afdaling. De renner van AG2R verbleef een tijdje in een Italiaans ziekenhuis en werd vorige week vrijdag geopereerd in Leuven.

"Ik ben blij dat ik aan mijn revalidatie kan beginnen", klonk Bakelants strijdvaardig. Ondertussen is hij al thuis, maar van veel beweging is er nog geen sprake. Wat hij dan wel doet? "Heel de dag Bumba", verklapt hij met een foto samen met zijn dochtertje op Twitter.