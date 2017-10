Jonge renner van Bardiani wordt na eerste profkoers betrapt op doping

Bresciani stond in juni aan de start van het Italiaans kampioenschap. Het was de eerste profwedstrijd van de 22-jarige renner. Dat werd geen succes want hij haalde de finish niet en volgens de Italiaanse krant la Gazzetta dello Sport werd hij de dag nadien ook betrapt op doping.

Er zouden sporen van een vochtafdrijvend middel aangetroffen zijn bij de renner. Dat wordt vaak gebruikt om doping te maskeren. De Italiaan beweert zelf dat een voedselvergiftiging de boosdoener is. "Mijn moeder neemt haar medicijnen altijd bij het eten. Waarschijnlijk is er een van haar pilletjes in mijn bord gevallen."

De renner is voorlopig geschorst in afwachting van een definitieve uitspraak van de UCI. Ook voor zijn ploeg is dit slecht nieuws. Bardiani-CSF was al eens een maand geschorst nadat Pirazzi en Ruffoni betrapt werden op doping. Bresciani was een van de vervangers. De ploeg riskeert dus ook een nieuwe sanctie.