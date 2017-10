Stig Broeckx revalideert verder na zijn zware valpartij vorig jaar. Stig Broeckx revalideert verder na zijn zware valpartij vorig jaar.

Zal Stig Broeckx (27) ooit weer kunnen koersen? "Op die vraag kunnen we nu nog geen antwoord geven, maar Stig was vorige week wel op de teamdagen", vertelt ploegdokter Servaas Bingé bij Radio 1. Broeckx kwam in mei vorig jaar zwaar ten val in de Ronde van België.