Welkom op de werkplek van Paul Herygers: het sportmagazijn van Herentals

"Maar in dit magazijn hebben we alles. Je hebt niet veel nodig om kinderen gelukkig te maken. Kijk maar naar dit: indoor golf, een spel met plakballetjes. Dat is heel populair."

Of Paul zelf ooit aan het sporten gaat in de sporthal? "Nooit. Vanaf het moment dat iets mag, is het niet leuk meer. Ik heb ook een jachtig leven. Als het hier voorbij is, wacht er elders wel een andere taak."

"Mensen kennen mij van het veldrijden, maar wat ze niet zien, is dat ik ook weekends moet kloppen. Als het Gordel is, of een korfbalkampioenschap, dan word ik hier verwacht. Met die extra uren kan ik het me permitteren om tijdens de week iets als Putte-Kapellen op de motor te doen."

"Maar ik doe alles even graag. Anders kan je dat tempo niet volhouden. Hier probeer ik de zaken eerst perfect af te werken. Overdag moet je mij dus niet proberen lastig te vallen. Ook omdat hier heel slechte GSM-ontvangst is."