FOTO: Deze renners reden dit jaar hun laatste wedstrijdkilometers

Jurgen Van den Broeck reed vorige week zijn laatste wedstrijdkilometers in Putte-Kapellen. Hij kan terugblikken op een ritzege in de Dauphiné en een Belgische titel in het tijdrijden. In 2001 werd hij wereldkampioen tijdrijden bij de junioren. Maar we onthouden vooral zijn 3e en 4e plaats in de Tour en zijn 6e plek in de Giro.

Ook de winnaar van Dwars door Vlaanderen in 2006, Frederik Veuchelen, heeft afscheid genomen in de Sluitingsprijs na 14 jaar in het profpeloton.

Gaetan Bille zette op zijn beurt in augustus na 9 seizoenen een punt achter zijn carrière. Zijn ploegmaat bij Verandas Willems-Crelan, Christophe Premont, geeft er al op zijn 27e de brui aan. Jens Wallays (Sport Vlaanderen-Baloise) neemt na 3 seizoenen afscheid van de koers, zijn ploegmakker Jarl Salomein was prof sinds 2011.