Schotte: "Tour of Guangxi is de revival van de WorldTour in China"

"Het machtige Wanda Sports is het bedrijf achter de revival van de WorldTour in China. De oprichter en CEO is de 62-jarige Wang Jianlin. Volgens Forbes is zijn persoonlijk vermogen bijna 30 miljard dollar. De Chinese magnaat leidt een imposant zakenimperium en het vastgoedbedrijf heeft zich nu in de wereld van de entertainment en de sport gestort."

"Zo runt Wanda een reusachtige keten bioscoopcomplexen en controleert het ook 20% van de aandelen van voetbalclub Atletico Madrid. Het nieuwe stadion heet zelfs het Wanda Metropolitano. Ook Infront Sports & Media is eigendom van Wanda. Infront is één van de grootste spelers in sportmarketing, media en TV-producties. Wat voetbal en wintersport betreft is het wereldwijd zelfs marktleider."

"Wanda is ook goed vertegenwoordigd in de triatlonwereld. De Chinese mastodont bezit de organisatie achter de Ironman triatlons, de World Triathlon Corporation en via Lagardère, nog zo'n dochterbedrijf, organiseert het ook nog 5 triatlons, 4 marathons en 6 wielerwedstrijden, waaronder de WorldTour-race in Hamburg."

Daar blijft het niet bij. "Wanda staat ook in voor de organisatie van het WK basketbal 2019 in China en verovert op die manier stap voor stap de sportwereld."