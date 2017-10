Van den Broeck laat tranen de vrije loop na afscheid: "Dit doet me wel iets"

"Het was toch een raar gevoel", zei Van den Broeck na de wedstrijd, waarin hij in dezelfde tijd als de winnaar 75e werd. "Het deed deugd om nog zoveel aanmoedigingen te krijgen."

In de perstent na de aankomst rolden de tranen overvloedig over zijn wangen. "Het doet me wel iets", gaf hij toe. "Het is leuk dat mijn familie hier is."

Als afsluiter mocht Van den Broeck zijn fiets letterlijk aan de haak hangen. "Het doek is nu definitief gevallen", daagde het hem.