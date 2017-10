Pollentier over Tour van 1978: "Ik voel me nog altijd winnaar"

In 1978 lijkt Michel Pollentier op weg naar de eindzege in de Tour de France na een ritzege op Alpe d'Huez. Maar een dopingtest beslist daar anders over.

"Ik voel me nog altijd winnaar. Dat was waarschijnlijk de mooiste dag uit mijn leven, maar dat is zo niet gebleven. Er volgde nog een verhaaltje", zegt Pollentier.

Het legendarische verhaal van "de peer van Pollentier" wordt bij de dopingcontrole geboren. De controle-arts geeft het gedetailleerde relaas van een zeer bewogen plasje.

"Ik heb die fraude niet gepleegd, maar ze hebben het ontdekt. Ik heb achteraf mijn eigen urine afgeleverd, maar daar heb ik nooit iets over gehoord. Ik weet niet of ze dat onderzocht hebben. Maar bon, het was poging tot fraude."