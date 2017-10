Niet Van Avermaet of Sagan maar Froome ontvangt de Vélo d'Or

De Vélo d'Or is een initiatief van het (Franse) wielerblad Vélo Magazine. De verkiezing wordt sinds 1992 georganiseerd, toen Miguel Indurain zich kroonde tot laureaat.

Voor Chris Froome is het al de 3e bekroning. "Dit is een grote eer", zei de Brit, die de trofee in ontvangst nam tijdens de voorstelling van het Tourparcours. "Dit is een jaar dat ik mijn hele leven zal blijven koesteren."

Froome volgt op de erelijst Peter Sagan op, die hem vorig jaar klopte in de verkiezing. Froome won ook al in 2013 en 2015. Lance Armstrong won de Vélo d'Or 5 keer, maar hij werd na zijn dopingbekentenissen geschrapt van het palmares. Alberto Contador is nu recordhouder met 4 trofeeën.