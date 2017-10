Fabio Aru rijdt de volgende 3 seizoenen voor UAE Team Emirates

Fabio Aru werd in 2012 prof bij Astana en ontpopte zich tot ronderenner. De 27-jarige Italiaan boekte ritzeges in de 3 grote rondes en snoepte in de Vuelta van 2015 de eindzege op de valreep af van Tom Dumoulin.

Na 6 seizoen in het blauw van de Kazachse formatie kiest Aru nu voor een nieuw avontuur. Hij heeft een contract voor 3 jaar getekend bij UAE Team Emirates.

"We verwelkomen een kampioen als Fabio Aru, zijn talenten passen perfect bij onze ambities", zegt teammanager Carlo Saronni. "Hij is populair omdat hij zich nooit spaart op de fiets."

Aru zelf laat weten vereerd te zijn. "Ik bedank de ploeg voor het geloof dat ze in mij hebben en ik hoop dat ik hun verwachtingen kan inlossen", klinkt het. "Ik wil ook iedereen bedanken die me in mijn carrière tot nu toe heeft bijgestaan."