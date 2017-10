MPCC: "Houding van WADA over cortisonen is onverantwoord"

Die richtlijn geldt enkel voor teams die lid zijn van de MPCC, maar David Lappartient, de nieuwe UCI-voorzitter, verklaarde vorige week dat hij die regel wil overnemen in de volledige wielersport.

De MPCC stuurde begin deze maand een brief naar het Wereldantidopingagentschap (WADA) met de vraag om het gebruik van cortisonen te verbieden. Maar het WADA denkt daar anders over.

"Wetenschappelijk bewijs toont aan dat cortisonen een beperkt voordeel opleveren en zelfs een negatieve impact kunnen hebben op prestaties (en de gezondheid)", klinkt het in een open brief, die door de MPCC werd gepubliceerd op haar website.

De MPCC is niet te spreken over die reactie. "We vinden die houding onverantwoord. De internationale literatuur en alle experts die wij geraadpleegd hebben, bevestigen dat cortisonen wel degelijk prestatiebevorderend zijn", luidt het. "Het lijkt erop dat het WADA een debat niet meer nodig vindt."

Ook over het gebruik van de omstreden pijnstiller Tramadol is er onenigheid. Het WADA vindt dat een verbod niet nodig is, ondanks de vraag van de MPCC. In het verleden werden heel wat valpartijen toegeschreven aan het gebruik van dat product.