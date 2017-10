Wanty-Groupe Gobert is weer het beste team in de Europe Tour

Wanty-Groupe Gobert debuteerde dit jaar ook in de Tour de France. Wanty-Groupe Gobert debuteerde dit jaar ook in de Tour de France.

Het Waalse procontinentale team Wanty-Groupe Gobert sluit het wielerjaar 2017 af als leider van het ploegenklassement in de UCI Europe Tour. Met enkel nog de Sluitingsprijs Putte-Kapellen morgen op het programma kan hen de leidersplaats niet meer ontsnappen. Het is het tweede jaar op rij dat Wanty het ploegenklassement in de Europe Tour op zak steekt.