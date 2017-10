Adieu Van den Broeck: "Ik wil mijn ervaring in het rondewerk doorgeven"

Putte-Kapellen heeft een speciale betekenis voor Van den Broeck: "Het was de eerste keer dat ik mee in een koers was bij de profs. Nadat ik mijn contract getekend had bij US Postal, moest ik in de auto volgen. Dat was in 2003, in 2004 ben ik prof geworden. De tijd vliegt."

We kennen Van den Broeck als Belgiës Tour-hoop in bange dagen. Hij eindigde in 2012 4e (foto boven) en in 2010 5e. Officieel na de schorsing van winnaar Contador (het 0,00000000005-verhaal) en nummer 3 Mensjov staat hij nu 3e achter Andy Schleck en Samuel Sanchez.

"Maar voor mezelf ben ik nog altijd 5e. Moesten ze morgen dat podium overdoen en we gaan met de drie op het podium staan, dan zou ik me derde voelen. Nu het bijna gedaan is, vind ik dat toch jammer."

In de Tour had hij een aantal superdagen. "Ik heb vroeger veel afgezien, maar het was plezant afzien. Het laatste jaar was dat niet meer plezant."